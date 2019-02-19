بايرن ميونخ الألماني يحل ضيفا ثقيلًا على ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا

2019/02/19 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، مع نادي ليفربول الإنجليزي على ملعب الأنفيلد، وذلك في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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