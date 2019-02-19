إغلاق مقر جديد للحشد الشعبي جنوبي بغداد

2019/02/19 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أعلنت مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي، عن إغلاق مقر جديد يدعي الانتماء للحشد الشعبي بمنطقة الدورة جنوبي بغداد.وقالت المديرية في بيان لها، تلقت شبكة رووداو الإعلامية، نسخة منه إنه "استمرارا لحملة مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي بغلق المقرات الوهمية التي تدعي الانتماء للحشد الشعبي وتنتحل صفته قامت قوة من المديرية، اليوم، بغلق مقر يدعي الانتماء للحشد الشعبي في منطقة الدورة بجانب المجلس البلدي قرب شارع 60".وأضاف البيان، إن "المقر المذكور كان يقوم بعمليات ابتزاز للمواطنين"، مشيراً إلى أن "المتواجدين بالمقر قاموا بحرق بعض الفايلات والمستمسكات قبل وصول القوات".

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