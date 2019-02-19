العمليات المشتركة تنفي نيتها مقاتلة داعش داخل الاراضي السورية

2019/02/19 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت قيادة العمليات المشتركة،امس الاثنين، نية القوات العراقية الدخول للاراضي السورية لمقاتلة عصابات “داعش”، مشيرا الى ان القوات الامنية مهمتها تأمين الحدود فقط.

وقال المتحدث باسم العمليات العميد يحيى رسول في بيان تلتقه وكالة صدى، “ننفي ما جاء في وكالة راوداو بان القوات العسكرية والقطعات المشتركة متهيئة للدخول للاراضي السورية”، مبينا ان “هذا كلام غير صحيح”.

واضاف رسول، “واجبنا واضح هو تأمين الحدود العراقية السورية واجرينا تحصينات وادخلنا التكتلوجيا بالمراقبة وعززنا القطعات”

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