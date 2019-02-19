نفي سعودي لعرض محمد بن سلمان الاستحواذ على مانشستر يونايتد

2019/02/19 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة -اين]نفى وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة صحة تقارير عن عرض تقدّم به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد مقابل 3.8 مليار استرليني.

وبرزت على السطح مجددا شائعات في هذا الصدد خلال الأيام الأخيرة، رغم ما تفيده تقارير بأن عائلة غليزر لا تتطلع إلى بيع النادي.



واشترت العائلة الأمريكية نادي مانشستر يونايتد في مايو/آيار 2005 مقابل 790 مليون استرليني.وقال الشبانة: "الأنباء التي زعمت رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد أخبار عارية عن الصحة تماما".وأضاف: "حقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استتثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة".

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