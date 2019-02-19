الكهرباء: تشكيل غرفة عمليات مشتركة لإنهاء التفاهمات مع سيمنز وجنرال الكتريك

2019/02/19 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، تشكيل غرفة عمليات مشتركة لإنهاء التفاهمات مع شركتي سيمنز وجنرال الكتريك لدعم قطاع الكهرباء.

وقال الناطق الرسمي باسم توزيع كهرباء بغداد

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