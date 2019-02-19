البصرة: منتسبو صحة الزبير ينظمون إضرابا جزئيا لتحقيق عدة مطالب

2019/02/19 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم منتسبو القطاع الصحي في قضاء الزبير غرب البصرة، صباح اليوم الثلاثاء، إضراباً جزئياً عن الدوام للمطالبة بعدة مطالب منها التأمين الصحي واحتساب الشهادة والخطورة

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