2019/02/19 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الداخلية تكلف العميد عادل فياض محمد مديراً مؤقتاً لمديرية المرور في البصرة

واع / بغداد / ز .أ

اعلنت وزارة الداخلية ، الثلاثاء ، عن تكليف العميد عادل فياض محمد مديراً مؤقتاً لمديرية المرور في محافظة البصرة بدل مديرها العميد صبيح الإمارة الذي يشغل المنصب بالوكالة منذ أكثر من عام.

وذكرت وثيقة صادرة من الوزارة حصلت ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أنه "تقرر تكليف (العميد عادل فياض محمد) بإدارة مهام منصب مدير مرور محافظة البصرة ضمن ملاك وكالتنا لحين تسمية المدير اصولياً".

وذكرت الوثيقة التي تحمل توقيع وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق موفق عبد الهادي توفيق أن على مديرية المرور تزويد الوزارة بأسماء الضباط المرشحين لإشغال منصب مدير المرور في البصرة بالأصالة.

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