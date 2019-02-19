الامن والدفاع النيابية تطالب نقيب المعلمين بالاعتذار

2019/02/19 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الاسدي في بيان، ان "القوات الامنية التي سطرت اروع ملاحم البطولة والفداء من اجل الوطن وعاش منتسبوها اقسى الظروف والمواقف والمصاعب في قتال اقل ما يوصف بالشرس والقاسي وقدموا قوافل من الشهداء الابرار والجرحى في سبيل تحرير كل شبر مغتصب من ارض الوطن الحبيب، مدينا " تصريحات نقيب المعلمين فرع الرصافة محمد سعيد على احدى الفضائيات حول عناصر الامنية من الجيش والشرطة والذين اعطوا الآلاف من الشهداء في سبيل الله الوطن وقدموا الابلاغ قرابين للوطن من اجل ان يعيش ابناء البلد بالأمان ومنهم شريحة المعلمين والسلك التدريسي والمدارس والجامعات".وعدّ، ان "ما ورد على لسان نقيب المعلمين غير مقبول ولانسمح بالتقليل من دور الاجهزة الامنية وان الكثير من منتسبيها هم اصحاب شهادات اكاديمية وشعراء ومثقفين".وبين الاسدي ان القوات الامنية تمثل هيبة الدولة وان المساس بها او التشهير بسمعتها هو اضعاف لهيبة الدولة والقانون.انتهى ..م ف

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