نسب انجاز متقدمة في خط تصريف مياه الامطار شرقي بغداد

2019/02/19 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بيان للامانة، ان "ملاكات دائرة مجاري بغداد شارفت على انجاز المقطع الاول بطول (1500) متر ابتداءً من ساحة اكد بمنطقة حي النصر وصولاً الى قناة الشرطة اذ وصلت نسب الانجاز الى (84%) و بأسلوب التنفيذ المباشر ".وتواصل ملاكات الدائرة اعمال انشاء المقطع الثاني ضمن المحلة (773) يربط على حوض تفتيش (15) ويتم تصريف المياه على احواض تفتيش شارع (77) ويعد الخط مكملاً لخط الخنساء الرئيس الذي تعمل امانة بغداد على تنفيذه لخدمة مناطق العماري وحي النصر والرشاد ضمن قاطع قسم المعامل البلدي ".انتهى ..م ف

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