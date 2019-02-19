الكعبي يحذر من تصاعد حالات خطف داعش للمدنيين ويدعو لتحرك أمني عاجل

2019/02/19 | 10:57

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بغداد :سومر نيوز

حذر عضو هيأة رئاسة مجلس النواب حسن كريم الكعبي، من تصاعد حالات اختطاف داعش للمدنيين في مناطق مختلفة ...

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