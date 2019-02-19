16 ولاية أميركية تقاضي ترمب بسبب إعلان الطوارئ

2019/02/19 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قدّمت 16 ولاية أميركية اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية تطعن فيها بدستورية إعلان الرئيس دونالد ترمب حالة الطوارئ الوطنية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.والدعوى التي قدّمت إلى محكمة فدرالية في كاليفورنيا تتّهم الرئيس بخرق الدستور في بندين، يتعلّق أوّلهما بتحديد الإجراءات التشريعية، ويمنح ثانيهما الكونغرس القرار النهائي في الشؤون المتعلّقة بالماليّة العامّة للدولة.[…]

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