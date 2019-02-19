النائب الأول يدعو لتفعيل الجانب الاستخباري بجدية وحزم لإنقاذ المختطفين بالانبار

2019/02/19 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- دعا نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، لتفعيل الجانب الاستخباري بجدية وحزم لإنقاذ المختطفين بالأنبار.وقال مكتبه في بيان تلقت /SNG/،نسخة منه، إن “حسن كريم الكعبي عضو هيأة رئاسة مجلس النواب ،حذر من تصاعد حالات اختطاف داعش للمدنيين في مناطق مختلفة كان اخرها في النخيب ، فضلا عن محاولات التسلل داخل الاراض العراقية ...

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