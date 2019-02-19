خط جديد لتصريف مياه الامطار في الكاظمية

2019/02/19 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، تنفيذ خط لتصريف مياه الامطار بشارع (77)، بطريقة الحفر المخفي، يبدأ من ساحة أكد وصولاً الى قناة الشرطة.وذكر اعلام الامانة، في بيان اطلع عليه “ناس”، اليوم (19 شباط 2019)، أن “كوادرها شرعت بتنفيذ خط لتصريف مياه الامطار بشارع (77)، بطريقة الحفر المخفي يبدأ من ساحة أكد وصولاً […]

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