البرلمان يحذر من تصاعد حالات الخطف: لابد من القضاء على خلايا “داعش”

2019/02/19 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس حذر عضو هيئة رئاسة مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، من تصاعد حالات اختطاف داعش للمدنيين في مناطق مختلفة، مؤكداً ضرورة التحرك الامني العاجل لإنقاذ جميع المختطفين والقبض على المتورطين.وقال الكعبي، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (19 شباط 2019)، خلال لقائه نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير […]

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