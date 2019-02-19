رئيس النزاهة الأسبق يطالب عبد المهدي باستخدام صلاحياته وسلطاته لمحاربة الفساد

2019/02/19 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس هيئة النزاهة الأسبق موسى فرج، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستخدام صلاحياته وسلطاته بمحاربة الفساد وعدم الاعتماد على كمية المحالين للقضاء.

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