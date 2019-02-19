بالوثيقة .. عواد يكشف عن ملفات فساد بشركة نفط الشمال

2019/02/19 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب البرلماني عدى عواد عن ملفات فساد بشركة نفط الشمال فى وثيقة حصل عليها موقع بغداد بوست .

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