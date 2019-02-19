2019/02/19 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدرب كرة نفط الوسط راضي شنيشل أن ارضيات بعض الملاعب تنسف العمل الفني للمدربين .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شنيشل يحمل "الارض" مسؤولية ضياع جهوده!) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شنيشل يحمل "الارض" مسؤولية ضياع جهوده!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).