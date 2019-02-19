الانسحاب الأمريكي و”الناتو العربي” وكيف يمكن لأمريكا أن تكون “قوة خير”

2019/02/19 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما توقع الكثيرون، ركز وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الخطاب الذي أدلى به في القاهرة في 10 كانون الثاني/يناير على ثلاثة

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