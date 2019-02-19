والد التوائم السبعة في ديالى: ستة منهم توفوا وطفلتي الأخيرة بحالة حرجة

2019/02/19 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – ديالىبعد أقل من أسبوع على ولادة سبعة توائم في محافظة ديالى، كان الموت مصير ستة منهم، فيما لا تزال الطفلة الأخيرة في حالة صحية حرجة.وقال والد الأطفال السبعة، حمزة الماس، لمراسل شبكة رووداو الإعلامية في ديالى، خالد عزيز إن "ستة من أطفالي توفوا بسبب مشاكل صحية نتيجة الولادة المبكرة وعدم اكتمال نموهم أما الطفلة السابعة فهي في حالة غير مستقرة".وسجلت مستشفى البتول للنساء والأطفال، الأسبوع الماضي، دخول امرأة في الخامسة والعشرين من العمر، وهي في حالة الولادة، وتبين خلال الفحوصات الأولية حدوث حالة ولادة مبكرة أنجبت خلالها المرأة صبياً وستة فتيات بطريقة طبيعية، في حالة هي الأولى من نوعها على مستوى العراق.وفي وقت سابق، أكد مدير المستشفى علي جديس أن "حالة الأم مستقرة إلا إن حالة الأطفال حرجة مع وفاة اثنين من الأطفال في وقت لاحق بالعناية المركزة". من جهته، أكد والد الأطفال عدم وجود أي تدخل طبي في مراحل الحمل الأولية إلا أنه تفاجئ بوجود الطفل السابع والذي لم يظهر خلال الفحوصات الأولية التي أظهرت وجود ستة أطفال فقط.

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