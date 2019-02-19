2019/02/19 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين صالح الغريب سبل تأمين عودة المهجرين السوريين جراء الإرهاب من لبنان إلى وطنهم.وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أكد الوزير مخلوف أن “الدولة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لعودة المهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم مع تأمين كل احتياجاتهم ومستلزمات عيشهم وتسهيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مباحثات لبنانية سورية بشأن النازحين alansaar.

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