2019/02/19 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..ردت القوات السورية في ريف حماة الشمالي على خرق المجموعات الاجرامية لاتفاق منطقة خفض التصعيد ودمرت لهم مستودع ذخيرة وأوكارا في ريف إدلب.وأفادت وكالة “سانا” أن وحدات الجيش نفذت رمايات نارية بالأسلحة المناسبة على مناطق انتشار وتجمعات التنظيمات الإجرامية في محيط بلدتي خان شيخون ومعرة النعمان ودمرت خلالها مستودع ذخيرة وأوكارا للتكفيريين.وبينت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات السورية تقصف تجمعات للتكفيريين في ادلب alansaar.

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