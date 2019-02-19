بالوثيقة .. عواد يكشف عن ملفات فساد لشركة نفط الشمال

2019/02/19 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية ، عدي عواد، الثلاثاء، عن ملف فساد لشركة نفط الشمال، مؤكدا أنه سيكشف المزيد من الملفات.وقال عواد ، في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مدير شركة نفط الشمال يقر بوجود عقود وهمية مع جهات خارجية من قبل مدراء اقسامه دون احالتهم للنزاهة وفتح تحقيق بذلك”، مؤكدا […]

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