الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى في 10 أشهر

2019/02/19 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى في 10 أشهر، مع التفاؤل بشأن الأوضاع التجارية العالمية.





وبحلول الساعة 7:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.5% إلى 1328.10 دولار للأوقية.





وفيما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.1% عند 1325.04 دولار للأوقية، وذلك عقب أن سجل مستوى 1327.64 دولار للأوقية في جلسة أمس وهو أعلى مستوى منذ 25 أبريل الماضي.





وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 96.892.





وبدأت في الفترة الماضية أن تظهر بوادر لحل الأزمة التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مع تكثيف المباحثات المشتركة بين الجانبين، حيث بدأ في الأسبوع الجاري جولة جديدة من المباحثات.





كما انتشرت تقارير صحفية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يمدد فترة الهدنة التجارية مع الصين والتي تقتضي الامتناع عن زيادة التعريفات الجمركية لمدة شهرين، حيث من المقرر لها أن تنتهي في 1 مارس المقبل.





وفي نهاية الأسبوع الماضي صرح ترامب بأنه سيزيل التعريفات الجمركية على السلع الصينية إذا توصل المفاوضون الأمريكيون إلى اتفاق تجاري مع بكين.





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