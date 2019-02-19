استقرار خام برنت مع ترقب نتائج المباحثات التجارية الأمريكية الصينية

2019/02/19 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: استقر سعر خام "برنت" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب تطورات تجارية، وقبيل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية الأولية.





وسافر وفد تجاري صيني إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لبدء جولة جديدة من المباحثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.





ويعلق المستثمرون آمالاً واسعة في أن تنجح نتائج تلك المباحثات في توصل الطرفين إلى اتفاق تجاري ينهي النزاع الدائر بينهما خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيزيل التعريفات الجمركية على السلع الصينية إذا توصل المفاوضون الأمريكيون إلى اتفاق تجاري مع بكين.





وبحلول الساعة 7:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل عند 66.52 دولار للبرميل.





وفيما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.7% مسجلاً 55.99 دولار للبرميل.





وفي سياق منفصل بدأت منظمة أوبك وحلفاؤها في شهر يناير الماضي خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً لضبط الأسعار.





ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأمريكية عن الأسبوع الماضي.





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