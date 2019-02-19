انطلاق جولة جديدة من محادثات التجارة الأمريكية الصينية في واشنطن

2019/02/19 | 11:12

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال البيت الأبيض إن جولة جديدة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين ستبدأ في واشنطن يوم الثلاثاء، وستعقد جلسات متابعة على مستوى أعلى في وقت لاحق من الأسبوع.

وتأتي المحادثات عقب جولة مفاوضات اختتمت في بكين الأسبوع الماضي دون التوصل لاتفاق، لكن المسؤولين قالوا إنها أحرزت تقدما بشأن قضايا شائكة بين أكبر اقتصادين في العالم.

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