2019/02/19 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

قالت اللجنة الفينة في مجلس محافظة ذي قار ان وزارة الاعمار والتخطيط امهلت الشركة المنفذة لمشروع ماء الاصلاح والجبايش ثلاثة اشهر لانجازه بالكامل .





شبكة اخبار الناصرية:قالت اللجنة الفينة في مجلس محافظة ذي قار ان وزارة الاعمار والتخطيط امهلت الشركة المنفذة لمشروع ماء الاصلاح والجبايش ثلاثة اشهر لانجازه بالكامل .وذكر رئيس اللجنة حسن الاسدي لشبكة اخبار الناصرية ، ان الوزارة والحكومة المحلية في ذي قار توصلتا الى اتفاق نهائي يلزم الشركة المنفذة بانجاز العمل وتسليم المشروع في ثلاثة اشهر ، اي ان يدخل العمل في الصيف المقبل .واشار الى ان الوزارة ذللت جميع المعوقات التي عطلت الانجاز في المرحلة الماضية وهي عازمة على المضي في اكماله ضمن السقف الزمني المذكور.

اقرأ المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تمهل الشركة المنفذة لمشروع ماء الاصلاح ثلاثة اشهر لانجازه) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تمهل الشركة المنفذة لمشروع ماء الاصلاح ثلاثة اشهر لانجازه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).