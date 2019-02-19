الكمارك:ضبط ثلاث ارساليات مخالفة للضوابط في كمرك بوابة البصرة

2019/02/19 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت السلطة الكمركية / كمرك بوابة البصرة اليوم الثلاثاء من ضبط ( ٣ ) حاويات حجم ٢٠ قدم تحمل أثنان منها (١٧٨)برميل حبيبات بلاستيكية مضغوطة يجهل استخدامها لعدم احتوائها على اوراق رسمية وحاوية تحمل مواد غذائية تالفة متنوعة صينية المنشأ .

وذكر بيان للهيئة وتلتقه وكالة صدى , “أن المواد الغذائية منتهية الصلاحية منذ عام ٢٠١٧ بينما اكدت مديرية كمرك المنطقة الجنوبية بعدم استحصال الموافقات الأصولية للارساليات الثلاث.

وقالت الهيئة أنها قامت وبالتعاون مع الجهات العاملة في الميناء باتخاذ الأجراءات القانونية وفقا للتعليمات النافذة وسيلت بالسيل الكمركي .

وأضافت الهيئة انها تطبق القوانين والتعليمات النافذة وأن من أولوياتها حماية المستهلك العراقي من خلال تكثيف إجراءاتها للحد من دخول كل انواع المواد المخالفة للقوانين والتعليمات العراقية .

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