وزير الكهرباء: ماهدر من اموال على الطاقة يعادل إنتاج إيران والسعودية

2019/02/19 | 11:16

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب،الثلاثاء، ان ما هُدر من أموال في العراق على الطاقة الكهربائية بسبب سوء الادارة و الفساد، كان يمكن أن ننتج بها 70 ألف ميغاواط، مبيناً بأنه يعادل إنتاج إيران والسعودية.

وقال الخطيب في حديث لـ"الشرق الاوسط " واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ،ان " مشكلة الكهرباء في العراق تتلخص في الإنتاج والتوزيع والنقل، وهناك تدخلات سياسية في عمل الوزارة والمحاصصة ولا بد من منعها"، مشيراً إلى أن " أكثر من 4 ملايين مستهلك عشوائي للطاقة الكهربائية مصنفون ضمن التجاوز على الشبكة".

واوضح ان " هناك خطط عاجلة وسريعة لتوفير الطاقة الكهربائية للصيف المقبل وهي تشمل كل محافظة".

وتابع الخطيب، ان " ما هُدر من أموال في العراق على الطاقة الكهربائية بسبب سوء الإدارة والفساد كان يمكن أن ننتج بها 70 ألف ميغاواط، وهو يعادل إنتاج إيران والسعودية".

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