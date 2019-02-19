عادل عبد المهدي يوجه بتركيز الجهود من أجل زيادة انتاج الطاقة الكهربائية

2019/02/19 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على اهمية اختزال عامل الوقت وتركيز الجهود من اجل زيادة انتاج الطاقة الكهربائية.

ووجه عبد المهدي خلال ترأسه اجتماع اللجنة الوزارية للطاقة باختيار افضل الشركات والعروض في مجالات إنشاء محطات الطاقة والصيانة ووفق توقيتات زمنية محددة .

واوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء انه جرى خلال الاجتماع الذي حضره وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية استعراض اهم المشاريع وسبل دعمها والاستعدادات الجارية لموسم الصيف المقبل .

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