القوات الامنية تحرر 5 مختطفين من “داعش” بعملية استباقية غربي الانبار

2019/02/19 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء راوه بمحافظة الانبار حسين علي العكيدي، الثلاثاء، عن تحرير القوات الأمنية خمسة مختطفين من قبضة تنظيم “داعش” الإجرامي بعملية استباقية غربي المحافظة.وقال العكيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية داهمت منطقة المدهم غرب قضاء راوه وتمكنت من تحرير خمسة مختطفين تم اختطافهم من قبل عناصر داعش اثناء مزوالتهم جمعهم […]

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