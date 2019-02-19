هل كان نهرو يتحدث عنّا في مؤتمر باندونغ الشهير في عام 1955

2019/02/19 | 11:18

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بغداد- العراق اليوم:

((( قلت لكم انكم تثيرون فزعي ، لأنكم لا ترون ما هو ابعد من موقع اقدامكم ، تشغلون انفسكم باللحظة ...





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