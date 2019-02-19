وفاة التوائم السبعة الذين ولدوا مؤخرا في ديالى

2019/02/19 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصدر طبي في ديالى عن وفاة التوائم السبعة الذين ولدوا قبل أيام

في ديالى .وقال المصدر في تصريح صحفي، إن " التوائم السبعة الذين ولدوا قبل أيام

في مستشفى البتول بمحافظة ديالى توفوا جميعهم".وكتب والد التوائم في صفحته على الفيسبوك: "نحن بشَر من طين، يُوجعنا

الأذى يجرحُنا صغِير الشّوك، ويجبُرنا لطف الله..



أبنائي التوائم في

ذمة الله".وكانت صحة ديالى، أعلنت في 11 شباط الجاري أن سيدة ولدت سبعة توائم في

المحافظة، في سابقة فريدة من نوعها على مستوى العراق.

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