العميد سريع : العدوان ومرتزقته يحاولون الالتفاف على القرارات الأممية

2019/02/19 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع

أن العدوان ومرتزقته يحاولون الالتفاف على القرارات الأممية بتكثيف

خروقاتهم والتنصل من التزاماتهم في اتفاق السويد.

وأوضح العميد سريع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن المعلومات

الإستخباراتية تؤكد قيام مرتزقة العدوان بعمليات تعزيز مكثفة

لقواتهم ومزيد من التحصينات والخنادق، ما يكشف نواياهم المبيتة

لتنفيذ عمليات هجومية وارتكاب مزيد من الخروقات في الحديدة.وأشار

إلى أن الجيش واللجان الشعبية ملتزمون بالاتفاق وجاهزون لتنفيذ خطة

إعادة الانتشار وفي نفس الوقت جاهزون للتعامل مع الموقف وفقا لما

يقتضيه الواقع الميداني، داعيا المبعوث الأممي ورئيس فريق المراقبين

إلى تحمل المسئولية في تنفيذ الاتفاق ووقف خروقات وجرائم العدوان

ومرتزقته ضد المواطنين.

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