2019/02/19 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، ان تجميد اموال الارهابيين دون الحاجة إلى إنذار مسبق لا يخالف الدستور.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت /SNG/،نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود حضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت طعناً بعدم دستورية نظام رقم (5) لسنة 2016 (نظام تجميد ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔻المحكمة الاتحادية تقضي بدستورية آلية إدراج الأشخاص في قائمة تجميد الإرهابيين) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔻المحكمة الاتحادية تقضي بدستورية آلية إدراج الأشخاص في قائمة تجميد الإرهابيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).