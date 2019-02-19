المحكمة الإتحادية تصدر بيانا بشأن تجميد أموال الإرهابيين

2019/02/19 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بدستورية آلية إدراج الأشخاص في قائمة تجميد أموال الإرهابيين المشكلة بموجب النظام رقم (5) لسنة 2016، وأشارت إلى أن

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