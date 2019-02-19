اليابان: استخدام الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات في علاج إصابات الحبل

2019/02/19 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة اليابانية، إن علماء سيجربون استخدام الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات في علاج إصابات الحبل الشوكي. وذكرت الوزارة في بيان تابعته "العهد نيوز" ان

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