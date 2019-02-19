عاجل.. رئيس أركان الجيش العراقي يصل الى كركوك

2019/02/19 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

وصل رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، الى محافظة كركوك.

وذكر مصدر امني لـ”النور نيوز”، ان “الغانمي عقد فور وصوله الى كركوك اجتماعا مع قائد عمليات المحافظة”.

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