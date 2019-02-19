الكعبي يحذر من تصاعد حالات خطف داعش للمدنيين ويدعو لتحرك عاجل

2019/02/19 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذر عضو هيأة رئاسة مجلس النواب حسن الكعبي، من تصاعد حالات اختطاف داعش للمدنيين في مناطق مختلفة كان اخرها في النخيب، فضلا عن محاولات التسلل داخل الاراض العراقية، فيما دعا الى ضرورة التحرك الامني العاجل لإنقاذ جميع المختطفين والقبض على المتورطين والتخلص من الخلايا الارهابية التي بدأت تنضج بعد فقدان داعش جميع الاراض التي كان يسيطر عليها.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جاء ذلك خلال لقاءه، مساء أمس، نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله في مقر القيادة، حيث جرى مناقشة جهود محاربة الاٍرهاب والاوضاع الامنية في بغداد والمحافظات سيما المحررة منها”.

وشدد الكعبي، على “وجوب البدء بأخذ زمام المبادرة والمباشرة بعمليات استباقية بالتعاون مع جميع صنوف وتشكيلات القوات الامنية وخاصة طيران الجيش للتحرك نحو الأماكن الصحراوية والقريبة من حالات الاعتداء”.

وأكد نائب رئيس البرلمان، “ضرورة تفعيل الجانب الاستخباري وعدم التهاون مع المعلومات التي تصل قيادة وأفراد العمليات المشتركة والتعامل معها بكل جدية وحزم”، منوها الى “الدور المهم الذي يمكن يلعبه اهالي المناطق في التواصل الدائم مع الأجهزة الامنية لرصد الحالات المشبوهة والإخبار عنها بالسرعة الممكنة”.

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