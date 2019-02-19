ارتفاع عدد قتلى رجال الشرطة في القاهرة إلى ثلاثة

2019/02/19 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر إن ضابطا برتبة مقدم توفي متأثرا بإصابته في الانفجار الذي وقع في حي الدرب الأحمر بالقرب من الجامع الأزهر عند محاولة القبض على رجلٍ تطارده الشرطة.وكان الانفجار قد أسفر وقتَ وقوعه عن مقتل رجلَي شرطة وإصابة ثلاثة ضباط وثلاثة مدنيين أحدهم طالب تايلاندي.انتهى ..م ف

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