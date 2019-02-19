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تعزيز احتياطي الذهب العراقي الى 96.3 طنا

العراقاقتصاد

تعزيز احتياطي الذهب العراقي الى 96.3 طنا

الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 11:02

صورة إرشيفية

كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن احتياطات العراق من الذهب بلغت في نهاية الربع الثالث من 2018 نحو 96.3 طنا، ما سمح له بالتقدم على اقتصادات عربية غنية باحتياطات المعدن النفيس.

وأظهر أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي أن "البنوك المركزية حول العالم اشترت خلال 2018 نحو 651.5 طنا من الذهب"، مشيرا إلى أن "روسيا وتركيا رفعتا احتياطاتهما منه على حساب الدولار".وأضاف التقرير أن "دولا مثل العراق والهند والصين وكازاخستان كانت بين كبار مشتري الذهب في 2018 ووفقا للبيانات فقد زاد العراق احتياطاته خلال العام الماضي بواقع 6.45 طنا ليصل إجمالي ما يحوزه من ذهب إلى 96.3 طنا".

واحتل العراق المرتبة الـ37 عالميا والرابعة عربيا في ترتيب الدول من حيث احتياطات الذهب، وتقدم بذلك على اقتصادات خليجية غنية مثل الكويت (79 طنا) وقطر (31.3 طنا) والإمارات (7.5 اطنان).واحتياطات الذهب هي جزء من إجمالي الاحتياطات التي يمتلكها بلد ما، فبالنسبة للعراق تشكل احتياطاته نسبة 6.7% من إجمالي الاحتياط، الذي بلغ في نهاية سبتمبر الماضي 58.451 مليارَ دولارٍ، حسب تقرير المجلس.انتهى...س ح

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