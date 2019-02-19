كل ما تريد معرفته عن قمتي دوري الأبطال اليوم

2019/02/19 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعود اليوم الثلاثاء، إلى منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث ننتظر مواجهتين ناريتين، بين ليفربول وبايرن ميونيخ، وبرشلونة يلاقي ليون، وذلك في ذهاب دور الـ16.وإليكم مواعيد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم بتوقيت بغداد: في الساعة 11..ليفربول × بايرن ميونيخ على قناة “bein sportsHd2″، وذلك بصوت المعلق “حفيظ دراجي” و”علي محمد علي”.وكان ليفربول قد حجز […]

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