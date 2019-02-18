الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لـ

2019/02/19 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قوات الحشد الشعبي، مساء الاثنين، محاولة تسلل لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة السعدية بمحافظة ديالى، فيما تمكنت من إصابة عنصرين بالتنظيم.وقال موفدنا، إن قوات اللواء 110 احبطت، مساء اليوم، محاولة تسلل لتنظيم "داعش" الإرهابي في قرية العساكرة بمنطقة السعدية في محافظة ديالى، مبينا ان القوات تمكنت من إصابة عنصرين بالتنظيم بعد الاشتباك معهم....

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