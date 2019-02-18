كمين للحشد الشعبي يطيح بعنصرين من

2019/02/19 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات اللواء 313 في الحشد الشعبي، الاثنين، من قتل عنصرين بتنظيم "داعش" الإرهابي عبر نصب كمين محكم في المناطق المحاذية لقاطع عمليات شرق الأنبار.وقال موفدنا، إن استخبارات لواء 313 حصلت على معلومات دقيقة عن تواجد أعداد من عصابات داعش الإرهابية في المناطق المحاذية لقاطع عمليات شرق الأنبار ، فتم نصب كمائن محكمة بعد ...

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