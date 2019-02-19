2019/02/19 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليلى احمد وژینو خليل نساء في قضاء طوز خورماتو يقع على عاتقهن توفر لقمة العيش لأسرهن، منهن فقدن ازواجهن واخريات ازواجهن طاعنين في السن، على الرغم من مرور فترة قليلة على عودتهن من النزوح ويرمن بظروف صعبة.كولجين عزيز (55 عاما)، توفي زوجها قبل 10 اعوام وبعد ذلك التاريخ لم يبقى من يعيلها وأطفالها وأجبرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من النزوح الى العمل ..



نساء مكافحات في طوز خورماتو كركوك ناو.

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