2019/02/19 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة كركوك تدين الاعتداء على طبيب وتوجه بالتحقيق ادانت محافظة كركوك، حادثة الاعتداء على طبيب خفر داعية قيادة الشرطة وصحة كركوك للتحقيق في القضية.وذكر ان "محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وجه قيادة شرطة كركوك ودائرة الصحة بالتحقيق في حادث الاعتداء الذي تعرض لها طبيب خافر وتداعياتها".وأضاف ان " مدير عام صحة كركوك الدكتور كريم ولي اكد عملية الاعتداء بالضرب على طبيب مقيم دوري خافر في ردهة الباطنية في مستشفى ازادي بكركوك من قبل ذوي المتوفية وكانت بعمر تجاوز السبعين عاما تعاني من جلطة دماغية وفقدان وعي والتهاب رئوي حاد وكان المعتدين من العناصر الامنيه".واضاف ان "الطبيب يعاني من كدمات ونزف في العين اليسرى في الاغشية الاماميه وكسر فى عظام الكاحل الايسر وحالته مستقرة والحمد لله وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للموضوع ..قائلا قمنا الليله بزيارته في المستشفى وكان بصحة جيدة واتصلت بالسيد مدير شرطه كركوك وابلغته بالموضوع وهو يتابع الموضوع معنا حاليا وابلغ عن اسفه للحادثه ووعدنا بانه سيتابع الموضوع والقاء القبض على المعتدين وتم الاتفاق على زياده القوه الامنيه بالمستشفى.

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