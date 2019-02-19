موازنة الوزارة في 2019 لا تكفي ربع إحتياجها السنوي

2019/02/19 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط وزارة الصحة والبيئة خلال العام الحالي لاعداد ستراتيجية خاصة بالامن الدوائي في البلاد والسيطرة على اي عملية دخول غير رسمي للادوية في البلاد وتوفير الرئيسة منها.وافاد المسؤول في قسم الاعلام التابع للوزارة محمد غافل في تصريح صحفي “بان القطاع الصحي في البلاد يواجه تحديا كبيرا بسبب قلة التخصيصات المالية المرصودة للقطاع والتي لا […]

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