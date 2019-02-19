الشرطة السويدية تحقق في ملابسات مقتل قريب فنان عراقي شهير

2019/02/19 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قتل ابن عم الفنان جواد الشكرچي، الثلاثاء، في مدينة اوبسالا بالسويد، فيما فتحت الشرطة السويدية تحقيقا بالحادث.وقال مصدر مطلع، لـ”ناس”، اليوم (19 شباط 2019)، إن “رحيم الشكرچي، ابن عم الفنان جواد الشكرچي، قتل في مدينة اوبسالا بالسويد”.وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أن “القاتل كان يرتدي اللثام”، مشيراً […]

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