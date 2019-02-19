عبد ربه: مصالح سياسية منعت استجواب محافظ نينوى في البرلمان

2019/02/19 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في تحالف الإصلاح محمد نوري عبد ربه، تخصيص محافظ نينوى نوفل العاكوب 900 مليون دينار لفضائية سما الموصل من اجل دعم حملته الانتخابية.

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