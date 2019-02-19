استقرار سعر النفط مع ترقب لنتائج المباحثات التجارية الأمريكية الصينية

2019/02/19 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقر سعر خام "برنت" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب تطورات تجارية، وقبيل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية الأولية.

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