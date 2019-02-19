ارتفاع احتياطي الذهب بالبنك المركزي إلى 96 طنا

2019/02/19 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن احتياطات العراق من الذهب بلغت في نهاية الربع الثالث من 2018 نحو 96.3 طن، ما سمح له بالتقدم على اقتصادات عربية غنية باحتياطات المعدن النفيس.

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